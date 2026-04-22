Indagine Escort l’inchiesta MaDe scuote la Serie A | la Procura pronta ad ascoltare i primi calciatori Gli sviluppi

La Procura di Milano sta accelerando le indagini nell’ambito dell’inchiesta Escort, che riguarda alcuni aspetti della Serie A. Sono stati programmati i primi incontri con alcuni calciatori coinvolti, che al momento non risultano indagati. L’indagine, condotta dalla Procura, si concentra su alcuni episodi legati a questo settore e si sta muovendo per ascoltare le persone coinvolte.

di Alberto Petrosilli Indagine Escort, la Procura di Milano accelera ed è pronta ad ascoltare i primi soggetti coinvolti (ma non indagati). Le ultime. Il terremoto giudiziario che ha colpito la “Milano bene” continua a scuotere l’opinione pubblica, mettendo sotto la lente d’ingrandimento un presunto sistema di sfruttamento della prostituzione celato dietro eventi d’élite. L’indagine, focalizzata su festini esclusivi nei club più rinomati della città, vede coinvolti numerosi esponenti del mondo imprenditoriale e sportivo, con circa 70 calciatori di Serie A citati nelle carte. Come riportato da Calcio e Finanza, la Procura di Milano sta valutando di convocare alcuni atleti a breve, sebbene sia opportuno precisare che, allo stato attuale, nessuno dei giocatori risulta formalmente indagato.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Indagine Escort, l’inchiesta Ma.De scuote la Serie A: la Procura pronta ad ascoltare i primi calciatori. Gli sviluppi

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Inchiesta escort-calciatori a MilanoGli ultimi aggiornamenti sul caso del giro di escort di lusso smantellato a Milano nei locali più noti della movida, tra i clienti ci sarebbero anche calciatori di Serie A. A loro avrebbero offerto un ... fanpage.it

Escort e calciatori della serie A, ecco i nomi nelle carte dell’inchiesta di Milano Alcuni sono stati oscurati, altri risultano leggibili, altri ancora sono di giocatori solo citati e non direttamente collegati all’indagine - facebook.com facebook

L’indagine della Procura su un’agenzia di eventi ricostruisce serate tra movida milanese, escort e bonifici per circa 200.000 euro. Tra i nomi figurerebbero, tra gli altri, Dejan Stankovic e Daniel Maldini #Milano #22aprile2026 x.com