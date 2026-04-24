Un calciatore ha espresso forte disapprovazione riguardo a un'inchiesta riguardante escort a Milano, chiedendo ai suoi avvocati di intervenire. Ha invitato a non collegare il suo nome a questa vicenda senza basi solide e ha ribadito di non essere coinvolto né di aver commesso alcun reato. La sua presa di posizione si è resa necessaria dopo le indiscrezioni circolate sui media.

“Invito tutti a evitare di associare il mio nome a questa situazione in modo arbitrario o superficiale, senza attenzione per la verità e rispetto per la vita privata” “Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato”. Presa di posizione ufficiale da parte di Leao, il cui nome – come quello di tanti altri calciatori di Serie A – è stato accostato all’inchiesta escort che in questi giorni sta tenendo banco su stampa e media. “In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un’inchiesta della Procura di Milano. Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta“, ha sottolineato il numero 10 del Milan prima di ‘minacciare’ azioni legali.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inchiesta escort Milano, rabbia Leao: “Mandato ai miei legali”

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Dall’inchiesta sul giro di escort che coinvolge decine di calciatori di Serie A emerge anche l’uso da parte di questi ultimi della “droga del palloncino”. Cosa è emerso dall'inchiesta milanese: https://fanpa.ge/SrcTX - facebook.com facebook

Inchiesta escort, sfogo di Leao sui social: parla l'avvocata delle ragazze coinvolte. #ignotox x.com