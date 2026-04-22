Nell’ambito di un’indagine a Milano, sono stati menzionati diversi calciatori italiani e stranieri, tra cui un attaccante del club rossonero e un difensore dell’Inter. Sono coinvolti anche un calciatore attualmente in forza a un club francese e un difensore che gioca con l’Arsenal. Tutti i nomi sono stati riferiti come persone non indagate, e la vicenda riguarda un’operazione di natura investigativa.

Milano – Dal rossonero Leao all'ex interista Hakimi, ora al Paris Saint Germain. L'interista Bastoni e Calafiori, nella rosa dell'Arsenal, entrambi giocatori della Nazionale italiana reduce dall'ultima brutta figura internazionale con la mancata qualificazione ai Mondiali. Sono 67 i nomi di calciatori (non indagati) e club indicati nel decreto eseguito dalla Gdf come parole chiave per le ricerche nella memoria degli smartphone sequestrati, nell'operazione che ha smantellato un presunto giro di prostituzione rivolto a clienti vip. Persone che, in vari periodi, potrebbero essere entrate in contatto con l'agenzia di eventi Ma.De. Milano gestita dai coniugi Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini, entrambi ai domiciliari, anche come semplici partecipanti e ospiti delle serate nei locali milanesi o a Mykonos.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Leao e Bastoni, Calafiori e Vlahovic: i nomi dei calciatori (non indagati) che spuntano dall’inchiesta escort a Milano

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