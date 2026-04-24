Un incendio si è sviluppato nella zona di Agnano, sul Monte Spina, richiedendo un intervento rapido da parte delle forze di emergenza. Sul posto sono stati inviati alcuni elicotteri antincendio, che hanno operato prontamente per contenere le fiamme e limitare i danni. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre le autorità stanno valutando la situazione e le eventuali cause dell’incendio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nella mattina del 22 aprile, un incendio è scoppiato sul Monte Spina, situato nella zona di Agnano a Napoli. L’allerta è stata immediata e ha portato all’intervento rapido dell’elicottero antincendio della Protezione Civile regionale, anch’esso dotato di un cestello per il rilascio di acqua. Il velivolo ha effettuato circa 30 lanci, contribuendo in modo significativo a domare le fiamme e limitare i danni. I soccorsi sono stati coordinati dal direttore delle operazioni di spegnimento, che ha fatto sì che l’intervento avvenisse in modo efficiente e tempestivo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Incendio ad Agnano, Monte Spina: elicotteri intervenuti prontamente per domare le fiamme.

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