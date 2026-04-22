Grosso incendio sul Monte Spina ad Agnano fumo e cenere tra Bagnoli e Pianura | arrivano i pompieri
Un incendio di vaste proporzioni ha interessato il Monte Spina ad Agnano, con fumo e cenere visibili tra i quartieri di Bagnoli e Pianura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato oltre 30 lanci d'acqua con gli elicotteri. Il Prefetto ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi di Protezione Civile per coordinare le operazioni di soccorso.
Grosso incendio sul Monte Spina ad Agnano, oltre 30 lanci d'acqua degli elicotteri dei pompieri. Il Prefetto convoca il Centro Coordinamento Soccorsi di Protezione Civile.🔗 Leggi su Fanpage.it
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