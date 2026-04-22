Grosso incendio sul Monte Spina ad Agnano fumo e cenere tra Bagnoli e Pianura | arrivano i pompieri

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato il Monte Spina ad Agnano, con fumo e cenere visibili tra i quartieri di Bagnoli e Pianura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato oltre 30 lanci d'acqua con gli elicotteri. Il Prefetto ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi di Protezione Civile per coordinare le operazioni di soccorso.