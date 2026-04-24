Incendio a Comeglians | 50 lanci d’acqua salvano le baite nel bosco

Venerdì 24 aprile si è sviluppato un incendio boschivo a Comeglians, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Circa 50 lanci d’acqua sono stati effettuati per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le baite situate nel bosco. L’allarme è stato dato nel pomeriggio e le operazioni di spegnimento si sono concluse con successo nella stessa giornata.

? Cosa sapere Incendio boschivo a Comeglians domato venerdì 24 aprile dopo l'allarme del pomeriggio.. L'elicottero della Protezione Civile ha effettuato 50 lanci d'acqua salvando le baite.. La Stazione forestale di Forni Avoltri ha confermato alle 8:30 di questo venerdì 24 aprile che l’incendio boschivo scoppiato nel territorio di Comeglians è stato completamente domato. Dopo l’allarme lanciato nel pomeriggio di ieri, le operazioni di spegnimento si sono concluse senza ulteriori criticità, grazie anche al contributo fondamentale dei mezzi aerei impegnati sopra il bosco di Maranzanis. L’emergenza era iniziata alle 15:42 di ieri, quando la Sala Operativa Regionale ha ricevuto la segnalazione di un incendio di interfaccia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Comeglians: 50 lanci d’acqua salvano le baite nel bosco Notizie correlate Napoli, rogo sul Monte Spina: 30 lanci d’acqua salvano le caseIl fumo ha avvolto il Monte Spina nel pomeriggio di questo mercoledì 22 aprile, quando un incendio di ampie proporzioni è divampato nell’area... Leggi anche: Incendio a Comeglians: fiamme in espansione verso il bosco di Maranzanis Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio a Comeglians; Incendio boschivo a Comeglians: fiamme vicino alle abitazioni disabitate; Incendio a Comeglians, fiamme verso il bosco: in azione l’elicottero; Incendio al limitare del bosco nel comune di Comeglians, iniziato lo spegnimento. Incendio a Comeglians: fiamme domate dopo 16 ore e 50 lanci dell'elicottero | FOTOIncendio a Comeglians domato dopo ore: intervento con elicottero e Protezione Civile, area bonificata e sotto controllo. nordest24.it Incendio boschivo a Comeglians: fiamme vicino alle abitazioni disabitateIn azione vigili del fuoco, protezione civile ed elicottero regionale in un’area impervia: minacciate quattro seconde case, operazioni rese difficili dal vento e dalla conformazione del territorio. rainews.it Incendio sulla statale Appia: fiamme in uno stabilimento industriale tra Cellole e Sessa Aurunca - facebook.com facebook Olbia, incendio nel posteggio di un albergo: tre auto distrutte x.com