Incendio a Comeglians | fiamme in espansione verso il bosco di Maranzanis

Nel pomeriggio di giovedì 23 aprile, un incendio è scoppiato a Comeglians, causando l'intervento di vigili del fuoco e protezione civile. Le fiamme si sono propagate rapidamente, raggiungendo il bosco di Maranzanis. Sul posto sono stati mobilitati numerosi soccorritori per contenere il rogo e proteggere le aree circostanti. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si cerca di limitare l’espansione delle fiamme.

Incendio a Comeglians nel pomeriggio di giovedì 23 aprile. È stata attivata la macchina dei soccorsi, con i vigili del Fuoco e la Protezione civile al lavoro. In volo l’elicottero regionale: sono attivati i volontari per l’allestimento di un vascone da 3.000 litri.I fattiUn incendio è scoppiato.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Incendio nel Parco delle Groane: 3 ettari di bosco in fiammePaura nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 aprile nel Parco delle Groane, dove un incendio ha distrutto circa tre ettari di bosco nella zona di... Incendio a Zeri: fiamme divorano il bosco a Patigno, in azione due elicotteriMASSA CARRARA – Un incendio boschivo è divampato oggi, 8 aprile 2026, in località Patigno, nel Comune di Zeri, in provincia di Massa-Carrara.