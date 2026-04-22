Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato nel pomeriggio di mercoledì sul Monte Spina, tra via Scarfoglio e via Privata delle Terme, nella zona di Agnano. Circa 30 lanci d’acqua sono stati effettuati per domare le fiamme e proteggere le abitazioni vicine. Il fumo si è diffuso nell’area boschiva, causando l’intervento dei vigili del fuoco per contenere il rogo e limitare i danni alle strutture.

Il fumo ha avvolto il Monte Spina nel pomeriggio di questo mercoledì 22 aprile, quando un incendio di ampie proporzioni è divampato nell’area boschiva situata tra via Scarfoglio e via Privata delle Terme, nella zona di Agnano. L’emergenza ha richiesto l’intervento immediato di un elicottero della Protezione civile regionale, che ha effettuato circa 30 lanci d’acqua per arginare il rogo che minacciava il verde pubblico della città. L’operazione di spegnimento ha una coordinazione serrata tra diverse istituzioni. Nel pomeriggio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per gestire l’evoluzione del fronte di fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, rogo sul Monte Spina: 30 lanci d’acqua salvano le case

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