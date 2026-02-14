Il ritorno della Minerva l' inaugurazione della mostra con il ministro Giuli
Il ministro Giuli partecipa all'inaugurazione della mostra 'La Minerva di Arezzo' perché il Museo Archeologico Nazionale 'Gaio Cilnio Mecenate' apre le sue porte al pubblico. Sabato 14 febbraio, alle 12, il museo accoglierà visitatori e appassionati per scoprire l'antica statua che torna visibile dopo anni di restauro, attirando curiosi da tutta la regione.
Sabato prossimo, 14 febbraio 2026, alle ore 12, al Museo Archeologico Nazionale 'Gaio Cilnio Mecenate' di Arezzo, si terrà l'inaugurazione della mostra 'La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata', alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, del capo dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio culturale Alfonsina Russo, del direttore generale Piano Olivetti per la cultura Stefano Lanna, della direttrice regionale Musei nazionali della Toscana Carlotta Paola Brovadan e del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze Daniele Federico Maras.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Il ritorno della Minerva: taglio del nastro con il ministro Giuli
Arezzo si prepara a riaccogliere la sua statua più famosa.
Ecco la Minerva. Il ministro Giuli aprirà la mostra
Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha deciso di aprire personalmente la mostra “La Minerva di Arezzo” al Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”.
