Inaugurata la mostra Binario 8 una nuova sede per la scuola di Architettura a Parma

L'inaugurazione della mostra Binario 8 si è svolta oggi alla stazione di Parma, perché il progetto nasce dall’idea di riqualificare uno spazio storico. La mostra presenta le idee degli studenti e i piani di rinnovamento, coinvolgendo anche quattro università europee. La scelta di usare il vecchio binario come sede evidenzia l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese.

All'inaugurazione il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli, il responsabile scientifico del progetto Carlo Quintelli, il Sindaco Michele Guerra, l’Assessora alla Rigenerazione urbana del Comune di Parma Chiara Vernizzi, la Vicepresidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Barbara Lori e Ivano Carmosino, responsabile manutenzione ordinaria stazioni di RFI - Rete Ferroviaria Italiana. L’esposizione sarà aperta fino al 15 marzo. Alcune e alcuni docenti di Composizione architettonica e urbana hanno voluto celebrare la Facoltà di Architettura di Parma, a venticinque anni dalla sua fondazione, attraverso attività di progettazione che mettessero a confronto alcune scuole italiane e straniere: un lavoro che ha sperimentato forme spaziali, impianti tipologici, figuratività capaci di restituire il luogo universitario nella città, in una periferia storica fragile, il quartiere San Leonardo, ma al tempo stesso ricca di potenzialità e quindi congeniale al contributo del progetto urbano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

