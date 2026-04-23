Luciano aveva un forte legame con Modena, la città dove era nato e cresciuto. Per lui, il quotidiano locale rappresentava un punto di riferimento e un modo per sentirsi vicino alla sua terra. Nicoletta Mantovani, vedova del tenore, ha spiegato che il giornale era per Luciano come una casa, un simbolo del territorio che aveva segnato la sua vita e la sua carriera.

"Per Luciano il Carlino rappresentava il legame con la sua terra, Modena e l’Emilia-Romagna. Era la voce del territorio che lo aveva visto nascere, crescere e affermarsi – racconta Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti e presidente della Fondazione a lui intitolata –. Anche quando cantava nei più grandi teatri del mondo, Luciano sentiva di appartenere profondamente a questa cultura fatta di lavoro, ironia, concretezza e grande umanità. La stampa locale, e il Carlino in particolare, non lo ha mai trattato come un’icona distante, ma come uno di casa. Questo per lui era molto importante: lo aiutava a restare autentico, con i piedi per terra".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Luciano era molto legato a Modena. Il Carlino lo faceva sentire a casa"

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