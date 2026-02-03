Con la centrale operativa oltre 200 occhi sulla città

Con l’apertura della nuova centrale operativa, la Polizia locale ha messo sotto controllo la città con più di 200 telecamere. Da quando è stata inaugurata la scorsa estate, si è rivelata uno strumento fondamentale per migliorare la sicurezza e monitorare i quartieri. Gli agenti possono intervenire più rapidamente e avere uno sguardo costante sui punti sensibili. Si tratta di una svolta concreta per la tutela dei cittadini e delle strade.

Si sta rilevando uno strumento prezioso, la centrale operativa della Polizia locale inaugurata la scorsa estate. Nell'edificio in viale Leonardo da Vinci angolo via Marconi, con un investimento di 35mila euro sono stati riqualificati gli spazi che adesso ospitano un videowall composto da 4 monitor da 55 pollici e due postazioni per gli operatori che potranno così vigilare, in tempo reale, su quanto accade sul territorio, grazie all'ausilio di circa 200 telecamere di videosorveglianza e di 9 varchi elettronici entrati in funzione di recente. L'obiettivo è garantire un presidio del territorio sempre più proattivo ed efficiente, anche da remoto.

