In Municipio la delegazione da Sarajevo ospite del liceo Gioia

Stamattina in Municipio si è svolto un incontro tra le autorità locali e una delegazione di studenti provenienti dal liceo Prva Gimnazija di Sarajevo. L’assessore alle Politiche Giovanili e Next Generation EU, insieme all’assessore alle Politiche educative, hanno accolto i giovani ospiti, provenienti dalla capitale bosniaca, nell’ambito di un progetto di scambio tra scuole. La visita si inserisce in un programma di attività tra le due istituzioni scolastiche.

L'assessore alle Politiche Giovanili e Next Generation EU Francesco Brianzi e l’assessore alle Politiche educative Mario Dadati hanno accolto stamani in Municipio la delegazione di studentesse e studenti del liceo Prva Gimnazija di Sarajevo, ospiti a Piacenza nell’ambito di un progetto di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Le delegazione da Sarajevo: "Ora giustizia"Una delegazione da Sarajevo a Milano, per un atto formale che chiede "giustizia" per le vittime di italiani che durante l’assedio della città negli... Città Metropolitana di Napoli riceve una delegazione del liceo Alberti: dal 12 marzo ritorno completo in classeComune di Baronissi: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio” Sanità,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ricevuta in Comune la delegazione della città bulgara di Troyan; Si è aperta oggi a Differdange la missione istituzionale del Comune di Gubbio; Attenzione ai falsi sms per il pagamento della Tari; L’Europa avanza, gli studenti in municipio. Ricevuta in municipio una delegazione da Speyer, città tedesca gemellata con Ravenna dal 1989Gli ospiti visiteranno i monumenti Unesco, la Biblioteca Classense e leggeranno in tedesco un canto della Divina Commedia davanti alla Tomba di Dante ... ravennaedintorni.it L’Europa avanza, gli studenti in municipioIl progetto Erasmus ha accolto una delegazione in visita nei giorni scorsi. Il sindaco Bernardi: Un’opportunità per il nostro territorio ... ilrestodelcarlino.it Nel giro di 24 ore due risposte differenti tra Municipio e Tursi: da un lato il "rinvio della progettazione in ragione di altre urgenze", dall’altro i dubbi su costi e utilità dell’opera. Paglialunga e Bordilli (Lega): "Una mano non sa cosa fa l’altra: cortocircuito amministr facebook