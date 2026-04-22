Le delegazione da Sarajevo | Ora giustizia

Una delegazione proveniente da Sarajevo si trova a Milano per presentare un atto formale che chiede giustizia in merito alle vittime dell’assedio degli anni ’90. Secondo quanto riferito, durante quel periodo alcuni italiani si sarebbero uniti alle milizie serbo-bosniache e avrebbero sparato contro civili, tra cui donne e bambini, per divertimento. La richiesta mira a fare luce su quanto accaduto e ad ottenere risposte ufficiali.

Una delegazione da Sarajevo a Milano, per un atto formale che chiede "giustizia" per le vittime di italiani che durante l’assedio della città negli anni ’90 si sarebbero uniti alle milizie serbo-bosniache per sparare per divertimento contro i civili, tra cui donne e bambini. Ieri due rappresentanti della capitale della Bosnia hanno incaricato formalmente, con il Consolato, i legali che si occuperanno di assistere il Comune come parte offesa nel procedimento a Milano, dove il pm Alessandro Gobbis ha aperto un’inchiesta che conta al momento quattro italiani indagati per omicidio volontario. Sarajevo punta quindi a costituirsi parte civile in...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le delegazione da Sarajevo: "Ora giustizia" Notizie correlate Safari umani a Sarajevo, l’80enne indagato interrogato davanti ai pm: “Non è vero nulla, mai stato a Sarajevo”Nell'interrogatorio di oggi davanti ai pm, l'80enne Giuseppe Vegnaduzzo, accusato di essere uno dei "cecchini del weekend" che andavano a sparare ai... Leggi anche: Cecchino di Sarajevo piemontese, un testimone: «Gli piace sparare, ora è vivo e in forze»