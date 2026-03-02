Città Metropolitana di Napoli riceve una delegazione del liceo Alberti | dal 12 marzo ritorno completo in classe

Una delegazione del liceo Alberti si è recata alla Città Metropolitana di Napoli, dove si è deciso che dal 12 marzo gli studenti torneranno tutti in classe. Nel frattempo, sono state messe a disposizione sette navette ANM per l’andata e altrettante per il ritorno, con l’obiettivo di facilitare il trasporto degli alunni tra via Pigna e via Barbagallo.

Comune di Baronissi: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio” Sanità, Fernando Errico (Forza Italia): “All’Ospedale San Pio carenza di personale e criticità nei servizi di emergenza. Le aree interne non possono essere penalizzate” Portici: Domenica di violenza domestica, interviene il figlio che ha la peggio. Carabinieri arrestano 46enne Solofra (AV): Inquinamento fiume Sarno. I Carabinieri denunciano un imprenditore. Sequestrata l’azienda conciaria Mirabella (AV): Tenta di rubare quasi 500 euro di prodotti da un supermercato: i Carabinieri denunciano una donna dell’Est Europa UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Città Metropolitana di Napoli riceve una delegazione del liceo Alberti: dal 12 marzo ritorno completo in classe Leggi anche: Caos chiusura Liceo Alberti: martedì sopralluogo di Vigili del fuoco e tecnici Città Metropolitana Napoli Lavori al liceo Alberti, la Citta metropolitana: “Verifiche in corso”"L'ufficio tecnico della Città Metropolitana di Napoli sta facendo gli opportuni approfondimenti per valutare dal punto di vista normativo la... Contenuti utili per approfondire Città Metropolitana di. Temi più discussi: Città Metropolitana di Napoli, dal Consiglio l'ok definitivo al bilancio; Città Metropolitana di Napoli: nuova scadenza per il bando di assegnazione di tre immobili sottratti alla camorra; Aggressione ai vigili del fuoco, arriva la solidarietà della Città Metropolitana di Napoli; Le palestre scolastiche aperte al territorio, sì della Città Metropolitana. Città Metropolitana di Napoli riceve una delegazione del Liceo AlbertiDal 12 marzo ritorno completo in classe Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli. Una delegazione di studenti e genitori del Liceo Alberti di Napoli è stata ric ... expartibus.it Napoli, liceo Alberti: studenti e genitori protestano sotto la sede della Città MetropolitanaI genitori avevano chiesto la «did», la didattica integrata digitale, fino a che non avrebbero riaperto la scuola Leon Battista Alberti a Napoli, oppure spostare le lezioni ... ilmattino.it Distretto Lions 108 Ib4 - I Lions della Città Metropolitana di Milano | Milan - facebook.com facebook