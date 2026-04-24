In Grecia un vulcano inattivo da 100.000 anni non ha mai smesso di accumulare magma | la storia di Methana

In Grecia, il vulcano Methana, inattivo da circa 100.000 anni, ha continuato a accumulare magma nel corso dei millenni. Uno studio pubblicato su Science Advances analizza la sua storia geologica, mostrando come il vulcano abbia mantenuto attività sotterranea nel tempo. La ricerca si basa su analisi di campioni e dati geofisici, offrendo un quadro dettagliato sull'evoluzione di questa formazione vulcanica.

Uno studio su Science Advances ha ricostruito la storia del vulcano Methana, rivelando che durante 100.000 anni di silenzio il magma ha continuato ad accumularsi nel sottosuolo. Un risultato che mette in discussione cosa significhi davvero “inattivo” quando si parla di vulcani.🔗 Leggi su Fanpage.it

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