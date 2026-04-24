In questi giorni, in Emilia-Romagna si svolgono due eventi principali: la Fiera del Fumetto in città e il ’Car Boot’ a Brisighella. La fiera dedicata ai fumetti si tiene in un’area urbana, attirando appassionati e collezionisti. Contestualmente, a Brisighella si svolge il mercato dell’usato nel parcheggio, noto come ’Car Boot’. Le date di entrambi gli appuntamenti sono da segnare sul calendario.

Date da ricordare e da segnare nel calendario quelle degli eventi in programma in Emilia-Romagna i prossimi giorni. Ecco alcune delle proposte. A Bologna torna l’imperdibile Fiera del Fumetto. Domani (dalle 10 alle 19) e domenica (dalle 10 alle 18) piazza Lucio Dalla si trasformerà in un piccolo paradiso per appassionati e curiosi. Dal fumetto d’autore a quello seriale, dai grandi classici come Diabolik, Zagor, Asterix, a realtà più attuali, come l’americano Sandman o il giapponese One Piece. Ci spostiamo a Ferrara, nel comune di Mesola, dove domani dalle 12 alle 18 in via Biverare, si terrà l’ottavo trofeo del Castello: un’esposizione canina amatoriale aperta a tutti i 4 zampe del mondo e quarto Memorial Hero.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In città ecco la Fiera del Fumetto. E a Brisighella c’è il ’Car Boot’

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