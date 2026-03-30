A Brisighella si svolge nuovamente il “Car Boot” – Mercato del Riuso, un evento all’aperto dedicato al settore dell’usato e del vintage. La manifestazione attira visitatori e venditori, creando un’atmosfera informale nel borgo. L’iniziativa si tiene regolarmente e propone bancarelle e stand con oggetti di seconda mano.

Nuovo appuntamento a Brisighella con il Car Boot – Mercato del Riuso, l’iniziativa all’aperto che porta nel borgo un’atmosfera vivace e informale, tutta dedicata al mondo dell’usato e del vintage. I protagonisti saranno i classici “bagagliai aperti”, da cui privati cittadini ed espositori metteranno in vendita una grande varietà di oggetti: libri già letti, capi di abbigliamento, dischi in vinile, giocattoli, piccoli mobili e curiosità da collezione. Un format ispirato ai mercatini britannici, capace di trasformare lo shopping in un’esperienza originale e dinamica. Oltre all’aspetto commerciale, l’evento si distingue per il suo messaggio: incentivare il riutilizzo e promuovere uno stile di vita più attento all’ambiente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Fiere e Mercatini, a Brisighella torna il "Car Boot"

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