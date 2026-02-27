28esima fiera del disco fumetto e collezionismo | il programma

L’associazione culturale “Fumetti e Dintorni” organizza la 28ª Fiera del Disco e del Fumetto ad Arezzo, che si terrà sabato 7 e domenica 8 marzo. L’evento, patrocinato dal Comune di Arezzo, prevede esposizioni e stand dedicati a collezionisti e appassionati di musica, fumetti e oggetti da collezione. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge diverse realtà del settore.

IL VARCHI COMICS VA IN TRASFERTA AD AREZZO! Sabato 7 e Domenica 8 Marzo saremo presenti con il nostro stand alla 28esima edizione della fiera di Arezzo, organizzata da @fumetti_e_dintorni Sabato potrete trovare esponenti delle associazioni con - facebook.com facebook