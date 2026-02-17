Il paese della Brianza che si colora con il festival della Fiber art a uncinetto e maglia

A Lecco, il piccolo comune della Brianza, si trasforma in un palcoscenico di arte tessile a causa del Festival della Fiber Art. La manifestazione, che si svolge nel centro storico, attira artigiani e visitatori da diverse regioni, desiderosi di scoprire creazioni uniche realizzate a mano.

Torna Yarn Bombing Barzanò: per tre giorni le vie del centro saranno colorate da uno spettacolare "bombardamento di filati" C'è un comune nella Brianza lecchese che diventerà presto il paradiso degli appassionati dei lavori a uncinetto e maglia. Torna infatti per la quinta edizione di Yarn Bombing Barzanò, il festival della fiber art a uncinetto e maglia, organizzato dalla commissione cultura del Comune di Barzanò in collaborazione con la Pro Loco.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Galbiate, cinquanta sfumature di giallo: la sabbia del Sahara colora il cielo della BrianzaIl cielo di Galbiate si tinge di giallo, come se il deserto del Sahara avesse deciso di trasferirsi sulla Brianza.

Ut Art, il Music Festival. La stagione della DimaDomani prende il via ad Arezzo “Ut Art – Arezzo Music Festival”, una rassegna musicale promossa dall’Associazione Culturale D.

