In arrivo rilevatori della velocità Stop ai cellulari per gli operativi

Presto saranno installati nuovi dispositivi per il rilevamento della velocità nei cantieri e nelle aree di lavoro. Inoltre, sarà vietato l’uso dei telefoni cellulari ai lavoratori impegnati in attività considerate ad alto rischio. La misura riguarda specificamente gli operatori coinvolti in interventi che richiedono attenzione e sicurezza. La decisione mira a migliorare le condizioni di sicurezza e a ridurre i rischi di incidenti sul lavoro.

Lsct si doterà di dispositivi di rilevamento della velocità e vieterà l’uso dei cellulari per quei lavoratori impegnati in fasi operative ad alto rischio. Ad annunciare il nuovo pacchetto di misure di sicurezza che saranno introdotte a breve in porto è Luca Trevisan, Hr director di Contship, intervenuto ieri a margine della ’Giornata della sicurezza sul lavoro – porti e logistica: evoluzione culturale e innovazione’ promossa dal gruppo. Un progetto pilota che parte dalla Spezia e si muoverà su due direttrici, come ha spiegato bene Trevisan: "La prima misura avrà uno scopo di prevenzione, mentre la seconda è finalizzata a eliminare una distrazione legata all’uso improprio dello smartphone in un contesto lavorativo complesso che invece necessità massima concentrazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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