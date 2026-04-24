In arrivo la Colonna della Libertà Sfilano mezzi della seconda guerra

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione d’Italia, Spezia ospita la Colonna della Libertà, un evento che vede la presenza di mezzi e veicoli storici della seconda guerra mondiale. La manifestazione trasforma la città in un museo a cielo aperto, con sfilate e esposizioni che ripercorrono momenti significativi di quegli anni. La cerimonia si svolge nel rispetto delle tradizioni e delle commemorazioni ufficiali.

In occasione delle celebrazioni per l’81° Anniversario della Liberazione d’Italia, Spezia si trasforma in un museo a cielo aperto accogliendo la Colonna della Libertà, un’importante manifestazione storico-rievocativa. Il programma vedrà sfilare oltre 120 veicoli militari originali della Seconda Guerra Mondiale, in un viaggio che unisce la memoria collettiva alla valorizzazione del territorio, con un percorso che dalla Spezia farà poi ritorno a Fidenza, luogo di partenza della carovana. L’arrivo del convoglio è previsto per le 16 di domani: i mezzi, accompagnati dai rispettivi equipaggi, attraverseranno il cuore pulsante della città passando per viale Carducci, piazza Dante e via Veneto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In arrivo la Colonna della Libertà. Sfilano mezzi della seconda guerra Notizie correlate Mezzi bruciati della Soseteg, Confindustria: "Gesto vile, colpisce la libertà d’impresa"La vicinanza dell'organizzazione: "Alza la voce e rilancia su legalità e libertà d’impresa". Sui passi della libertà: nasce il progetto tra sentieri e memoria della guerra in AbruzzoUn calendario di escursioni tra natura, storia e identità per valorizzare i luoghi simbolo della Seconda guerra mondiale in Abruzzo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: In arrivo la Colonna della Libertà. Sfilano mezzi della seconda guerra; La Spezia in festa tra storia e memoria: torna la Colonna della Libertà; 25 Aprile, Fidenza rinnova l’impegno per i valori di libertà e democrazia; Colonna della Libertà 2026 alla Spezia: programma e percorso con 120 mezzi storici. La Spezia in festa tra storia e memoria: torna la Colonna della LibertàLa Spezia in festa tra storia e memoria: torna la Colonna della Libertà ... msn.com Colonna della Libertà 2026 alla Spezia: programma e percorso con 120 mezzi storiciIn occasione delle celebrazioni per l'81° Anniversario della Liberazione d'Italia, la città della Spezia accoglie la Colonna della Libertà, definito il più importante evento storico-rievocativo italia ... mentelocale.it ALLA SPEZIA TORNA LA COLONNA DELLA LIBERTA' Il 25 aprile il convoglio storico sfilerà nel cuore della città per l'81° Anniversario della Liberazione. Pro Loco del Golfo @La Spezia '45 @La Colonna della Libertà - facebook.com facebook