Imprese | in Puglia 266 iscrizioni più delle cessazioni nel primo trimestre dell’anno Unioncamere

Nel primo trimestre dell’anno, in Puglia sono state registrate 266 nuove iscrizioni di imprese in più rispetto alle cessazioni, secondo i dati di Unioncamere. Questa differenza indica un saldo positivo nel numero di attività registrate nella regione. La situazione viene commentata da un rappresentante di Unioncamere, che definisce il dato come un segnale moderatamente positivo per il sistema imprenditoriale pugliese.

Di Nino Sangerardi: “Il sistema imprenditoriale pugliese avvia il 2026 con un segnale moderatamente positivo. Nel primo trimestre dell’anno, il saldo tra iscrizioni e cessazioni si attesta a +266 imprese, per un tasso di crescita del +0,07%, in linea con la dinamica del Mezzogiorno e leggermente superiore alla media nazionale (+0,01%)”. E’ quanto comunica Unioncamere Puglia la cui presidente, Luciana Di Bisceglie, dichiara : “Il dato conferma anche in Puglia una tendenza ormai strutturale: le imprese crescono quando sono più organizzate, capitalizzate e orientate ai servizi. Il dato regionale conferma un quadro di stabilità complessiva, sostenuto da una frenata delle chiusure più che da una spinta delle nuove aperture”.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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