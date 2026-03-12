Magnacca | Export nel primo trimestre 2025 cresce del 9,3% in arrivo fondi per l' internazionalizzazione delle imprese

Nel primo trimestre del 2025, l'export abruzzese è aumentato del 9,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati dell'Istat. Magnacca ha annunciato che sono in arrivo fondi destinati a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese della regione. Questi numeri evidenziano una crescita continua nel settore delle esportazioni.

L'assessore regionale Tiziana Magnacca torna sulla questione dell'export abruzzese in crescita nell'ultimo anno e annuncia sostegno alle imprese che vogliono aprirsi a nuovi mercati esteri Cresce ancora l'export abruzzese come confermato dai dati dell'Istat sul primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. A farlo sapere è l'assessore regionale Tiziana Magnacca, aggiungendo che la crescita è del 9,3% al sesto posto italiano per incremento percentuale. La giunta Marsilio ha deliberato una serie di iniziative è prevista la dotazione di un milione di euro per interventi per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese abruzzesi.