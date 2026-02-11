Auto trovata nel fiume Liri | proseguono le ricerche del 51enne scomparso

Le ricerche di Davide Perna proseguono nel fiume Liri. L'uomo, 51 anni di Monte San Giovanni Campano, scomparso dallo scorso sabato, non si è ancora fatto trovare. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo e se l’auto trovata nel fiume sia collegata alla sua scomparsa. Le ricerche continuano senza sosta, con i volontari e i sommozzatori impegnati sul campo.

Si concentrano nel fiume Liri le operazioni legate alla scomparsa di Davide Perna, il cinquantunenne residente a Monte San Giovanni Campano di cui non si hanno notizie da sabato 7 febbraio. Nelle scorse ore i Vigili del Fuoco hanno individuato nel corso d’acqua un’ automobile che, secondo le prime informazioni, corrisponderebbe a quella dell’uomo. Il ritrovamento è avvenuto nella zona della Piana di Castelliri, in provincia di Frosinone, dove da giorni si stavano concentrando le ricerche seguendo le tracce del gps della vettura, una Fiat Punto grigia. Il veicolo è stato localizzato sul fondale del fiume, a circa otto metri di profondità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auto trovata nel fiume Liri: proseguono le ricerche del 51enne scomparso Approfondimenti su Auto trovata nel fiume Liri Scomparso con l’auto, riprendono nel fiume Liri le ricerche dell’uomo Questa mattina sono riprese le ricerche dell’uomo scomparso nel fiume Liri. Mistero sul fiume Liri: scomparso un 51enne, nessuna traccia dell’auto Le ricerche di un uomo di 51 anni scomparso nel fiume Liri si sono fermate senza risultati. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Auto trovata nel fiume Liri Argomenti discussi: Incidente a Frosinone, auto finisce nel fiume Liri e scompare con il corpo: si cerca ancora Davide Perna; Trovata nel fiume Liri l'auto di Davide Perna. In corso il recupero; Mistero sul fiume Liri: scomparso un 51enne, nessuna traccia dell’auto; Castelliri – Si cerca un’auto caduta nel fiume. Sommozzatori sul posto. Ritrovata nel fiume Liri l’auto di Davide Perna: il corpo senza vita potrebbe essere al suo internoTrovata un'automobile nel fiume Liri, è quella di Davide Perna: al suo interno potrebbe trovarsi il corpo dell'uomo scomparso sabato scorso ... fanpage.it Trovata nel fiume Liri l'auto di Davide Perna. In corso il recuperoL'uomo è scomparso sabato 7 febbraio. Da subito le ricerche si sono concentrate lungo il corso d'acqua, dove scompariva il segnale gps ... rainews.it Trovata un’auto nel fiume Liri in zona Piana di Castelliri. Ad arrivare la famiglia di Davide Perna. Il capitano dei carabinieri di Sora, Domenico Cavallo, ha accompagnato la mamma dello scomparso sul punto del ritrovamento del mezzo rinvenuto dai carabinier - facebook.com facebook Trovata l'auto che ha investito e ucciso Moise Bama – Daily, 5 febbraio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.