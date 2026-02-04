Contro lo spreco alimentare l' impegno dell' Ausl | in un anno validati oltre 300 pasti

L’Ausl di Ferrara ha annunciato di aver validato oltre 300 pasti in un anno per combattere lo spreco alimentare. L’azienda sanitaria rafforza il suo impegno, soprattutto in occasione della 13esima giornata nazionale di prevenzione dello spreco. I servizi di sicurezza alimentare lavorano per ridurre gli avanzi di cibo e garantire la sicurezza igienico-sanitaria. La strategia mira a recuperare il cibo ancora buono e a sensibilizzare la popolazione su un problema sempre più urgente.

In occasione della 13esima giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, i servizi di sicurezza alimentare dell’Azienda Usl di Ferrara rinnovano un impegno consolidato per contrastare lo spreco di cibo attraverso azioni coordinate che uniscono sicurezza igienico-sanitaria.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Rovagnati annuncia che nel 2025 ha donato più di 37 mila pasti a persone in difficoltà.

A Arezzo nasce un'app che combatte lo spreco alimentare.

