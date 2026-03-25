L’intelligenza artificiale impara il dialetto per salvarti la vita

Il progetto PARLA CHIARO dell'Università di Napoli Federico II è stato scelto come uno dei 16 vincitori europei della LINGUA Open Call, promossa dall'AI for Good Lab di Microsoft. L’iniziativa mira a sviluppare sistemi di intelligenza artificiale capaci di apprendere i dialetti locali, con l’obiettivo di migliorare la comunicazione e garantire una maggiore autonomia digitale in Europa.

(Adnkronos) – Il progetto PARLA CHIARO dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è stato selezionato tra i 16 vincitori europei della LINGUA Open Call, un'iniziativa dell'AI for Good Lab di Microsoft finalizzata a colmare il gap linguistico e promuovere la sovranità digitale in Europa. L'obiettivo è raccogliere dataset vocali e testuali di alta qualità. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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