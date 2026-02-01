Bari International Film&Tv Festival | annunciati i primi protagonisti della 17ª edizione

Torna a Bari il BIF&ST, il festival del cinema e della tv che si terrà dal 21 al 28 marzo 2026. Per questa 17ª edizione sono stati annunciati i primi protagonisti, pronti a portare sul palco attori e registi di fama internazionale. La città si prepara ad accogliere ancora una volta appassionati e addetti ai lavori, con un programma che promette di sorprendere.

Torna a Bari, dal 21 al 28 marzo 2026, il BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, giunto alla sua 17ª edizione. Per il secondo anno consecutivo la direzione artistica è affidata al giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi. Il festival della Regione Puglia è prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, presieduta da Anna Maria Tosto e diretta da Antonio Parente, in collaborazione con il Comune di Bari, l’ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e numerosi partner che devono ancora essere annunciati. L’edizione 2026 conferma e rafforza la vocazione internazionale del BIF&ST, con un’attenzione particolare al cinema europeo e del Mediterraneo, inteso come spazio di dialogo, confronto e incontro tra culture e comunità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

#Bif&st-2026 || Bari si prepara alla 17esima edizione del Bif&st, il festival dedicato a cinema e tv, che si terrà dal 21 al 28 marzo.

