A Roma si avvicina l’edizione 2026 dell’Immaginaria International Film Festival, previsto per i giorni 8, 9 e 10 maggio. L’evento si concentra sul cinema indipendente femminista e lesbico, offrendo tre giornate di proiezioni e incontri dedicati alla produzione cinematografica internazionale in questo settore. La manifestazione si svolgerà nel capoluogo italiano, attirando pubblico e professionisti interessati alle tematiche rappresentate nelle opere presentate.

Torna a Roma l’ Immaginaria International Film Festival, un appuntamento culturale di rilievo dedicato al cinema lesbico e femminista internazionale che si terrà l’8, 9 e 10 maggio. L’ edizione 2026 si conferma come uno spazio di espressione e confronto, capace di unire linguaggi artistici e tematiche sociali in un contesto inclusivo e contemporaneo. Nato con l’obiettivo di dare visibilità a storie spesso marginalizzate nei circuiti cinematografici tradizionali, il festival rappresenta oggi un punto di riferimento per chi è interessato a un cinema indipendente, autentico e impegnato. Attraverso le opere selezionate, il pubblico ha l’opportunità di esplorare narrazioni legate all’ identità, ai diritti e alla libertà di espressione, contribuendo a una riflessione più ampia sulla società contemporanea.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Immaginaria 2026 al via a maggio: il festival del cinema indipendente femminista

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