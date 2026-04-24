Una coppia composta da madre e figlio è stata fermata dalla polizia a Bologna, accusata di aver preso di mira anziani in un centro commerciale. I due avrebbero sottratto un portafoglio a un uomo mentre faceva la spesa, poi avrebbero effettuato prelievi e acquisti che hanno portato via circa quattromila euro dal suo conto. La vicenda si aggiunge a una serie di furti simili messi a segno dalla stessa coppia.

Bologna, 24 aprile 2026 – Hanno rubato in un centro commerciale un portafoglio a un anziano che stava facendo la spesa e poi, tra prelievi e acquisti, gli hanno portato via dal conto quattromila euro: beccata dalla polizia una coppia di ladri seriali, madre e figlio. Si tratta di un uomo 39 anni e di una donna di 51, entrambi italiani, per i quali sono state disposte due misure cautelari, eseguite dalla polizia: lui dovrà stare agli arresti domiciliari, mentre per lei è stato imposto l’obbligo di dimora nella Città metropolitana con obbligo di permanenza notturna dalle 20 alle 7. Il furto ai danni dell’anziano a San Lazzaro. Il 7 gennaio scorso, un anziano di 77 anni è finito nel mirino dei ladri, mentre si trovava all’interno di un supermercato a San Lazzaro di Savena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il vizio del crimine è di famiglia, madre e figlio borseggiano gli anziani nei supermercati: beccati ladri seriali

Notizie correlate

I ladri seriali che facevano sparire i portafogli nei supermercatiColpivano nei supermercati, scegliendo con attenzione le vittime e agendo in pochi istanti tra le corsie.

Ladri scappano all'alt della polizia e provocano un incidente: scomparsa un'intera famiglia di padre, madre e figlioUn'intera famiglia è stata cancellata da un incidente che si è verificato nella serata del 1° marzo per le strade di Roma.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Caso Moussa, respinta l’archiviazione. Indagate i due poliziotti, hanno depistato; Dosimetria della pena: condanna lieve ma ricorso respinto; Attenuanti generiche negate per rapina violenta: la Cassazione; Tatuaggi e scooter: i gravi indizi di colpevolezza per l’agguato.

Ep 240 – Il vizio del crimineDomenica è stato ucciso Nemesio Oseguera detto El Mencho, uno dei criminali più ricercati al mondo a capo di uno dei più potenti cartelli del narcotraffico del Messico. Oggi la storia di una grande ... ilpost.it

Uccise un anziano in una casa di riposo, 88enne prosciolto per vizio di mente facebook