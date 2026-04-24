Il vizio del crimine è di famiglia madre e figlio borseggiano gli anziani nei supermercati | beccati ladri seriali

Da ilrestodelcarlino.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia composta da madre e figlio è stata fermata dalla polizia a Bologna, accusata di aver preso di mira anziani in un centro commerciale. I due avrebbero sottratto un portafoglio a un uomo mentre faceva la spesa, poi avrebbero effettuato prelievi e acquisti che hanno portato via circa quattromila euro dal suo conto. La vicenda si aggiunge a una serie di furti simili messi a segno dalla stessa coppia.

Bologna, 24 aprile 2026 –  Hanno rubato in un centro commerciale   un portafoglio a un anziano che stava facendo la spesa e poi, tra prelievi e acquisti, gli hanno portato via dal conto quattromila euro: beccata dalla polizia una coppia di ladri seriali, madre e figlio. Si tratta di un uomo 39 anni e di una donna di 51, entrambi italiani, per i quali  sono state disposte due misure cautelari, eseguite dalla polizia: lui dovrà stare agli arresti domiciliari, mentre per lei è stato imposto l’obbligo di dimora nella Città metropolitana con obbligo di permanenza notturna dalle 20 alle 7. Il furto ai danni dell’anziano a San Lazzaro. Il 7 gennaio scorso, un anziano di 77 anni è finito nel mirino dei ladri, mentre si trovava all’interno di un supermercato a San Lazzaro di Savena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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