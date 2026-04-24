I ladri seriali che facevano sparire i portafogli nei supermercati

Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver sottratto portafogli ai clienti nei supermercati della zona. Le rapine avvenivano in rapidi colpi tra le corsie, con una certa attenzione nella scelta delle vittime. Le autorità hanno avviato le indagini dopo aver raccolto diverse denunce di furto. Le forze dell’ordine stanno verificando se si tratti di un’unica banda o di più persone coinvolte in episodi simili.

Colpivano nei supermercati, scegliendo con attenzione le vittime e agendo in pochi istanti tra le corsie. Una coppia ritenuta autrice di furti seriali è stata fermata dalla polizia, che ha eseguito due misure cautelari nei confronti di un uomo del 1987 e di una donna del 1971, entrambi italiani e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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