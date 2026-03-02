Ladri scappano all' alt della polizia e provocano un incidente | scomparsa un' intera famiglia di padre madre e figlio
Nella serata del 1° marzo, sulla strada di Roma, una famiglia composta da padre, madre e figlio è rimasta coinvolta in un incidente causato da ladri che sono scappati all'alt della polizia. I malviventi hanno provocato lo scontro mentre tentavano di dileguarsi, lasciando l’intera famiglia scomparsa. La dinamica dell’incidente è ancora sotto inchiesta.
Un'intera famiglia è stata cancellata da un incidente che si è verificato nella serata del 1° marzo per le strade di Roma. Un sinistro provocato da una Yaris sulla quale viaggiavano sei presunti ladri che non si erano fermati all'alt della polizia. Dopo un breve inseguimento, l'auto si è. 🔗 Leggi su Today.it
