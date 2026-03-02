Ladri scappano all' alt della polizia e provocano un incidente | scomparsa un' intera famiglia di padre madre e figlio

Nella serata del 1° marzo, sulla strada di Roma, una famiglia composta da padre, madre e figlio è rimasta coinvolta in un incidente causato da ladri che sono scappati all'alt della polizia. I malviventi hanno provocato lo scontro mentre tentavano di dileguarsi, lasciando l’intera famiglia scomparsa. La dinamica dell’incidente è ancora sotto inchiesta.