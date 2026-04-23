Il Villaggio Contadino sbarca ad Avellino | tre giorni per rilanciare l’agricoltura

Dal 24 al 26 aprile, nel centro di Avellino, si svolge per la prima volta l’evento promosso da Coldiretti, che trasforma temporaneamente la città in una “città della terra”. Per tre giorni, esposizioni e iniziative legate all’agricoltura sono protagoniste, con l’obiettivo di promuovere e rilanciare il settore agricolo locale. L’evento coinvolge aziende agricole, produttori e cittadini interessati a scoprire le attività legate alla terra.

Tempo di lettura: 3 minuti Per la prima volta il Coldiretti porta il suo Villaggio Contadino ad Avellino, trasformando il cuore della città in una grande “ città della terra ” dal 24 al 26 aprile. Un appuntamento che va oltre la semplice esposizione, diventando un momento di riflessione e rilancio per tutto il comparto agricolo irpino. Al centro dell’evento, oltre alle eccellenze del territorio e al contatto diretto tra produttori e cittadini, c’è soprattutto una visione chiara del futuro. A ribadirla con forza è la presidente di Coldiretti Avellino, Veronica Barbati ai nostri microfoni, che individua proprio nel Villaggio un punto di svolta per il settore: “Questo è il primo Villaggio Contadino di Coldiretti a livello provinciale qui ad Avellino.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Villaggio Contadino sbarca ad Avellino: tre giorni per rilanciare l’agricoltura Notizie correlate Ad Avellino il Villaggio Contadino di Coldiretti, tre giorni di agricoltura e comunitàPer la prima volta nella sua storia, il Villaggio Contadino di Coldiretti approda ad Avellino, portando nel cuore della città un grande evento... Accordo UE-Mercosur, presentata una diffida dall'associazione Altra Agricoltura Avellino e dal movimento Soccorso ContadinoL'accordo UE–Mercosur consentirebbe l'ingresso nel mercato europeo di prodotti agricoli provenienti da Paesi caratterizzati da standard produttivi,... Tutti gli aggiornamenti Coldiretti, al via il villaggio contadinoPrende il via domani, venerdì 24 aprile, il Villaggio Contadino Coldiretti, che fino a domenica trasformerà Piazza Libertà e Corso Vittorio Emanuele II in una grande città dell’agricoltura, aperta a ... irpinia24.it Per la prima volta ad Avellino il Villaggio ColdirettiPer la prima volta nella sua storia, il Villaggio Contadino di Coldiretti approda ad Avellino, portando nel cuore della città un grande evento dedicato all’agricoltura, al cibo di prossimità e al dial ... irpinianews.it