Il vicepresidente dei Consoli Onorari invita Laura Besio al congresso di Roma

Il 23 aprile, il vicepresidente dell'Unione dei Consoli onorari italiani, residente a Venezia e già console onorario della Colombia, ha incontrato a palazzo Ferro Fini, sede della regione Veneto, la consigliera regionale delegata. L'incontro si è svolto in modo informale e ha portato alla comunicazione dell'invito di Laura Besio a partecipare a un congresso che si terrà a Roma.

Ieri mattina 23 aprile il vicepresidente dell'Unione dei Consoli onorari italiani, il veneziano Mattia Carlin - già console onorario della Colombia a Venezia - ha avuto un incontro informale, a palazzo Ferro Fini, sede della regione Veneto, con la consigliera regionale Laura Besio, delegata per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Il vicepresidente Cei invitato al congresso di Magistratura democraticaA scendere in campo, lo scorso 26 gennaio, era stato in prima persona il presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi, con il suo appello a... Leggi anche: Infiltrazione dei Casalesi negli appalti Rfi: "Mai percepiti onorari per il tramite di Schiavone" Contenuti utili per approfondire Si parla di: Vicepresidente UCOI Carlin con Besio, consigliere regionale per Venezia. Corruzione, abbastanza controlli sui consoli onorari?La Svizzera conta oltre 200 consolati onorari nel mondo. I consoli onorari, che operano a titolo volontario, sono figure profondamente radicate nei territori in cui vivono: conoscono le dinamiche ... rsi.ch Convegno a Palermo sul ruolo dei consoli onorariIn un contesto internazionale in continua evoluzione, i consoli onorari rappresentano un punto di raccordo essenziale tra i popoli, contribuendo a rafforzare relazioni istituzionali, favorire lo ... ansa.it