Infiltrazione dei Casalesi negli appalti Rfi | Mai percepiti onorari per il tramite di Schiavone

Questa mattina sono emerse nuove dichiarazioni sulla presenza dei Casalesi negli appalti di Rfi. Un avvocato ha spiegato di non aver mai ricevuto onorari tramite Schiavone, nonostante il suo coinvolgimento con Maurizio Capoluongo, arrestato nel 2014. Le sue parole fanno luce su come alcuni dei soggetti coinvolti abbiano sempre evitato di ricevere pagamenti direttamente dai clan.

“Sono stato difensore di Maurizio Capoluongo per un periodo di tempo. Fu arrestato nel 2014 e all’inizio lo difendevano i colleghi Esposito Fariello e Martino. Dopo il Riesame lo assistetti io. In merito al pagamento degli onorari, quando assistetti Capoluongo il fratello Stefano venne da me e mi.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Casalesi Rfi Prefettura-Comune, firmato protocollo per contrasto infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti È stato firmato questa mattina in Prefettura a Benevento un protocollo d’intesa tra il Prefetto Raffaela Moscarella e il Sindaco Clemente Mastella. Il tour appalti Asmel fa a Borgomanero. Bossi: «un’opportunità per orientarsi sulle novità negli appalti» A Borgomanero si conclude l’ultima tappa del Tour Appalti ASMEL 2025, un evento dedicato a fornire formazione e supporto pratico a amministratori e tecnici comunali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Casalesi Rfi Argomenti discussi: Le mani della camorra sugli appalti: il riciclaggio dei Casalesi e la confisca da milioni di euro; Imprenditore nel mirino della Finanza. Confiscati beni con cinque milioni. Sospetti legami con il clan Casalesi; Confiscati beni per 5 milioni a imprenditore considerato vicino ai Casalesi; Confiscati beni per cinque milioni di euro a un imprenditore ritenuto vicino ai Casalesi. Infiltrazione dei Casalesi negli appalti Rfi: Mai percepiti onorari per il tramite di SchiavoneI testi della difesa tra cui dui legali hanno smentito l'ipotesi accusatore di un tramite tra 'Munaciello' e Maurizio Capoluongo 'colletto bianco' del clan ... casertanews.it Le mani della camorra sugli appalti: il riciclaggio dei Casalesi e la confisca da milioni di euroIl Tribunale firma per l'acquisizione da parte dello Stato di beni per oltre 5 milioni di euro a uno dei protagonisti del tentativo di infiltrazione mafiose a Perugia e smantellata con l'operazione Ap ... perugiatoday.it Il Tribunale firma per l'acquisizione da parte dello Stato di beni per oltre 5 milioni di euro a uno dei protagonisti del tentativo di infiltrazione mafiose a Perugia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.