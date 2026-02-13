il vicepresidente cei invitato al congresso di magistratura democratica

Il vicepresidente della Cei è stato invitato al congresso di Magistratura democratica, pochi giorni dopo che il 26 gennaio il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Maria Zuppi, aveva espresso il suo appello ai fedeli a partecipare al referendum, invitando a non essere indifferenti.

A scendere in campo, lo scorso 26 gennaio, era stato in prima persona il presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi, con il suo appello a votare al referendum ("non siate indifferenti"). Ma l’attivismo dei vescovi italiani in previsione del voto sulla riforma costituzionale del 22-23 marzo non si ferma. Anzi. Il prossimo 13 marzo, a meno di dieci giorni dal voto, al XXV congresso di Magistratura democratica, la corrente “di sinistra“ dell’Anm, sarà presente – da programma ufficiale – il vicepresidente della Conferenza episcopale, monsignor Francesco Savino (foto), invitato a partecipare al tavolo dal titolo “L’insofferenza per lo stato di diritto e il nuovo volto del capo“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

