Adrien Rabiot è stato alla Juventus per cinque stagioni, partecipando alla conquista dello scudetto sotto la guida di Sarri prima di cambiare allenatore e proseguire con Allegri. Recentemente, il giocatore è stato coinvolto in alcune vicende, tra cui un incidente nel tunnel con un tifoso, una lite legata al Covid e alcune dichiarazioni di Allegri sulla sua carriera in bianconero. La sua storia si intreccia con vari episodi che hanno caratterizzato la sua permanenza nel club.

Dove ci siamo già visti? A Torino, Milano, Salerno, Friburgo, Haifa, Malmoe, San Pietroburgo. Adrien Rabiot e la Juventus hanno vissuto insieme un pezzo di vita in Italia e nelle coppe, dal 2019 al 2024. Si rivedranno a San Siro e ripenseranno ai momenti insieme, belli e brutti. Nel complesso, in fondo, si sono aiutati. La Juve con Rabiot ha vinto uno scudetto e Rabiot alla Juve è diventato un giocatore più forte. Questi sono alcuni momenti di quei cinque anni. Lungo. Lungo, complesso e discretamente estenuante. Il corteggiamento della Juventus ad Adrien Rabiot comincia anni prima della firma sul quinquennale multimilionario che il club ufficializza il primo luglio 2019.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il tunnel a Theo, la lite per il Covid e... Allegri: viaggio nella vita juventina di Rabiot

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