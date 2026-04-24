Recentemente, sono stati promossi 140 nuovi cittadini sammarinesi, un passaggio che va oltre il semplice rilascio di documenti. Ora, il processo di cittadinanza prevede anche un percorso di conoscenza delle istituzioni e della storia del paese. Questo cambiamento rende più approfondito e consapevole il percorso per chi desidera ottenere la cittadinanza sammarinese.

Diventare sammarinesi non è più soltanto un traguardo burocratico scandito dal passare dei calendari, ma un patto di conoscenza che richiede di sfogliare le pagine della storia e comprendere gli ingranaggi delle istituzioni. Con la pubblicazione degli esiti della prima prova di verifica civica, avvenuta ieri alla segreteria di Stato agli Interni, la Repubblica ha inaugurato ufficialmente una nuova stagione per la naturalizzazione. È il compimento della riforma del 25 febbraio scorso: un cambio di passo che trasforma l’integrazione in un esercizio attivo di cittadinanza, dove il diritto al passaporto si sposa con il dovere della consapevolezza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il test promuove 140 nuovi sammarinesi

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