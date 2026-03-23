Roma, 23 marzo - Kim Jong-un è stato rieletto presidente della commissione Affari di Stato, la più alta posizione del principale organo di guida politica della Corea del Nord. Un fatto scontato che conferma come il leader, al terzo mandato consecutivo, abbia ben in mano il potere nel Paese asiatico, in cui è anche segretario generale del Partito dei Lavoratori. Nella Costituzione Corea del Sud stato ostile Il presidente ha quindi avviato il lavoro della 15 legislatura del parlamento nordcoreano, che oltre discutere l'attuazione del piano quinquennale di sviluppo economico approvato al 9 Congresso del partito a febbraio, metterà mano... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kim Jong-un silura i vecchi funzionari e promuove i fedelissimi nuovi manager. L’invito a Mosca e il duro no a Tokyo

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