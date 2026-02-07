Luciano Spalletti ha spinto sulla necessità di puntare su Boga e Holm, i due nuovi acquisti della Juventus. Il tecnico ha espresso fiducia nelle qualità dei giocatori, sottolineando che possono dare una svolta alla squadra. I tifosi aspettano di vedere come si inseriscono nel nuovo contesto, mentre i diretti interessati si preparano a mettersi subito in mostra.

Calciomercato Juve, Boga e Holm sono i due nuovi arrivati in casa bianconera. Il pensiero di Spalletti su di loro e sull’aiuto che possono dare. Nella conferenza stampa prima di Juve Lazio Spalletti si è soffermato su Boga e Holm facendo un piccolo punto su entrambi i calciatori. E sono state espresse parole molto importanti da parte del tecnico bianconero. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE BOGA E HOLM – «Due giocatori forti, ci possono dare una mano. Noi dicevamo un calciatore che avesse quelle caratteristiche lì e sapesse partire da quella posizione lì ma Boga sa stare in altri ruoli, ha questa rapidità anche lui, questa tecnica, sensibilità palla al piede. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Spalletti promuove Boga e Holm: il pensiero del tecnico sui due nuovi arrivati

La Juventus ha portato a Bergamo i nuovi acquisti Boga e Holm per la partita di coppa contro l’Atalanta.

Argomenti discussi: Spalletti ha risolto il problema più importante che aveva la Juventus: l'ex dirigente promuove Luciano; Trevisani avverte tutti: Questa Juventus è bellissima e io non sottovaluterei una cosa; Stramaccioni rivela la qualità principale portata da Spalletti alla Juventus ed esalta la prestazione di Parma: Calcio spettacolare; FLASH| Rugani ad un passo dall'addio: la Juve ha l'accordo con un club di Serie A.

