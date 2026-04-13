Torre a Mare | perché vivere nel borgo dei desideri è diventato un lusso insostenibile e pericoloso
Torre a Mare è un quartiere della città situato vicino al mare, noto per la sua atmosfera tranquilla e i luoghi di interesse come il porticciolo e le zone di relax. Durante i mesi estivi, questa zona registra un notevole afflusso di visitatori, attirati dalla sua posizione e dall'ambiente che richiama l'atmosfera di vacanza. La presenza di turisti e residenti ha portato a un aumento dei prezzi degli immobili e a difficoltà crescenti per chi desidera vivere nel quartiere.
Lontano dal caos cittadino, senza l'invasione dei turisti. Torre a Mare è, per molti baresi, il rifugio ideale: la brezza marina, il porticciolo e quell'atmosfera da vacanza perenne lo rendono uno dei quartieri più visitati della città, soprattutto durante il periodo della 'bella stagione'.🔗 Leggi su Baritoday.it
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I desideri del comitato Mare Nord: "Più palme e decoro nel centro"Il Comitato Mare Nord svela la lista dei desideri per il centro e la zona a mare per la prossima estate.