Torre a Mare | perché vivere nel borgo dei desideri è diventato un lusso insostenibile e pericoloso

Torre a Mare è un quartiere della città situato vicino al mare, noto per la sua atmosfera tranquilla e i luoghi di interesse come il porticciolo e le zone di relax. Durante i mesi estivi, questa zona registra un notevole afflusso di visitatori, attirati dalla sua posizione e dall'ambiente che richiama l'atmosfera di vacanza. La presenza di turisti e residenti ha portato a un aumento dei prezzi degli immobili e a difficoltà crescenti per chi desidera vivere nel quartiere.