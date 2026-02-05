La Lombardia si conferma un polo importante per lo sport, con quasi 6.000 imprese che lavorano nel settore. La sport economy della regione coinvolge 5.816 imprenditori, per lo più micro, piccole e medie imprese con meno di 50 dipendenti. Un settore che, tra eventi come le Olimpiadi, continua a crescere e a generare occupazione.

Milano, 5 febbraio 2026 – La sport economy lombarda è una rete di 5.816 imprenditori. Il 99,5% della filiera conta micro o piccole e medie imprese che impiegano meno di 50 addetti. Nella manifattura sportiva quasi una su due (45,5%) rientra nell’ artigianato. Dall’abbigliamento tecnico alle attrezzature, dalle infrastrutture ai servizi, secondo lo studio dell’Osservatorio Mpi di Confartigianato Lombardia sono 14 i settori sportivi dove operano produttori e fornitori, con una forza lavoro che somma 15.492 addetti. I preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 all’arco della pace, Milano, 4 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il volano delle Olimpiadi e non solo. Ecco come lo sport è diventato un'industria da medaglia d'oro in Lombardia: ci lavorano quasi 6mila imprese

