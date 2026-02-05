Il volano delle Olimpiadi e non solo Ecco come lo sport è diventato un’industria da medaglia d’oro in Lombardia | ci lavorano quasi 6mila imprese
La Lombardia si conferma un polo importante per lo sport, con quasi 6.000 imprese che lavorano nel settore. La sport economy della regione coinvolge 5.816 imprenditori, per lo più micro, piccole e medie imprese con meno di 50 dipendenti. Un settore che, tra eventi come le Olimpiadi, continua a crescere e a generare occupazione.
Milano, 5 febbraio 2026 – La sport economy lombarda è una rete di 5.816 imprenditori. Il 99,5% della filiera conta micro o piccole e medie imprese che impiegano meno di 50 addetti. Nella manifattura sportiva quasi una su due (45,5%) rientra nell’ artigianato. Dall’abbigliamento tecnico alle attrezzature, dalle infrastrutture ai servizi, secondo lo studio dell’Osservatorio Mpi di Confartigianato Lombardia sono 14 i settori sportivi dove operano produttori e fornitori, con una forza lavoro che somma 15.492 addetti. I preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 all’arco della pace, Milano, 4 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
