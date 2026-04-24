Il Tar | Malpensa resta intitolato a Berlusconi

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso che l'aeroporto di Malpensa continuerà a essere chiamato con il nome di Silvio Berlusconi. I ricorsi presentati per cambiare l'intitolazione sono stati respinti, confermando la decisione precedente. La questione riguarda la permanenza del nome sull'infrastruttura, senza ulteriori indicazioni o variazioni da parte delle autorità competenti. La decisione è definitiva e non soggetta a ulteriori ricorsi.

L'aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcune amministrazioni del Varesotto: lo scalo lombardo avrà impresso il nome del fondatore di Forza di Italia ed ex presidente del Consiglio fino a un altro eventuale ricorso al Consiglio di Stato (a riguardo, al momento, non si conoscono le intenzioni dei possibili ricorrenti). L'intitolazione era stata decisa dal Consiglio regionale lombardo poco dopo la scomparsa di Berlusconi e a opporsi furono: la giunta milanese di centro sinistra e alcuni comuni come Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate. Grande il compiacimento nel centro destra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Il Tar dice no ai ricorsi dei Comuni: Malpensa resta intitolato a Berlusconi

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