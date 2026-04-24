Un articolo pubblicato nel numero di Linkiesta Etc analizza come le lingue indigene influenzino il mercato musicale e le sue dinamiche. Il pezzo si concentra sul ruolo delle identità linguistiche nel settore musicale, evidenziando come le lingue indigene stiano modificando le tendenze e le scelte commerciali. Il numero è disponibile in edicole di Milano e Roma, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia.

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema delle identità, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Nicholas Galanin. Courtesy of the artist Il rapper indiano Shikriwal tiene la telecamera spenta durante l’intervista. E prima di salutarci, mi dice: «Aspetti!». Sullo schermo, una terrazza affacciata sul paesaggio monsonico della regione del Bihar: case, campi allagati, giardini. Sul suo viso, leggo un’espressione di orgoglio contagiosa. «È il mio villaggio, dove lavoro». Sì, perché «la musica crea ponti», m’avrebbe detto qualche giorno dopo la franco-cameroniana Kelly Rose, in arte Uzi Freyja.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il suono delle lingue indigene riscrive le regole del mercato musicale

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