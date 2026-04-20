L' attrice 51enne riscrive le regole del Little Black Dress con una scollatura hollywoodiana

L'attrice di 51 anni ha scelto di indossare un abito nero con una scollatura in stile hollywoodiano, attirando l'attenzione. La scena si svolge in un evento pubblico, dove la star ha sfilato con un look che ha fatto discutere. La sua presenza ha suscitato numerosi commenti sui social e tra gli addetti ai lavori, mentre altri protagonisti della serata sono rimasti in secondo piano.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Eva Longoria incanta gli AFI Awards 2026 con uno slip dress nero scollatissimo che evidenzia la pelle glowy compatta. I segreti della sua beauty routine C’è chi guarda al tempo come a un conto alla rovescia e chi, come Eva Longoria, lo trasforma in una passerella. Sul red carpet degli AFI Lifetime Achievement Awards, la star classe 1975 ribalta i canoni dell’invecchiamento. Sfoggiando collo e décolleté glowy e levigati come la pelle del viso, grazie (anche) a una costanza rigorosissima. Il 18 aprile, sul red carpet del 2026 AFI Lifetime Achievement Awards, Hollywood si è inchinata non solo a Eddie Murphy, ma alla visione magnetica dell’attrice e filantropa 51enne.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attrice 51enne riscrive le regole del Little Black Dress con una scollatura hollywoodiana Notizie correlate Realme P4 Power riscrive le regole dell’autonomia con una batteria da 10.000 mAh(Adnkronos) – L'industria della telefonia mobile raggiunge un nuovo traguardo nel campo dell'efficienza energetica con il debutto ufficiale di Realme... Dal front row di Louis Vuitton, l'attrice 29enne riscrive le regole del corto. Un sofisticato bixie cut color cioccolato fondente che doma il riccio naturale in onde scultoree di ispirazione gamine alla Audrey TautouL’ultima giornata della Paris Fashion Week si chiude con l’epifania beauty firmata Zendaya.