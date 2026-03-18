Dopo L' Aquila per il 2026 e Pordenone per il 2027 il Ministero della Cultura ha annunciato la città che tra 2 anni sarà centro della cultura del Belpaese

Il Ministero della Cultura ha comunicato che nel 2028 la città designata come Capitale italiana della Cultura sarà Ancona. La decisione segue l'annuncio delle precedenti città scelte per il 2026, L'Aquila, e per il 2027, Pordenone. La nomina è stata resa nota dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, durante un evento ufficiale.

( a skanews) — Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato la Capitale italiana della Cultura per il 2028: è Ancona, dopo L’Aquila, scelta per quest’anno, e Pordenone per il 2027. «Il dossier soddisfa pienamente gli indicatori del bando, ponendosi come un modello di progettazione culturale innovativa, sostenibile e condivisa, il giudizio è eccellente, pertanto la Commissione raccomanda all’unanimità come Capitale italiana della Cultura nel 2028 Ancona». "Casa nostra. Housing in Italy" di Massimo Baldini. guarda le foto Alla cerimonia, al Ministero della Cultura a Roma, alla presenza della giuria di selezione, presieduta dal giornalista Davide Maria Desario, e dei sindaci e rappresentanti delle dieci città finaliste tra le 23 candidate, è stato mostrato il video del dossier Ancona. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo L'Aquila per il 2026 e Pordenone per il 2027, il Ministero della Cultura ha annunciato la città che tra 2 anni sarà centro della cultura del Belpaese Articoli correlati Big Data e Luoghi della Cultura, il rapporto della Fondazione Delphos e del ministero della Cultura sul turismoCresce in maniera esponenziale il numero di visitatori nei luoghi della cultura italiana, con un +15,8 per cento di accessi nel 2025 rispetto... Leggi anche: L’Aquila Capitale Cultura 2026, Liris (FdI): “Giornata storica che consacra il ruolo centrale della città e dell’Abruzzo” Una selezione di notizie su Ministero della Cultura Temi più discussi: Un Caravaggio per Palazzo Barberini: il MiC compra per 30 milioni; La Visitazione di Raffaello torna all’Aquila dopo 400 anni: il capolavoro lascia il Prado di Madrid per la Capitale italiana della Cultura 2026; Si decide sulla città italiana della Cultura. Al vaglio i progetti di Anagni e di Tarquinia; Danzatori da tutta Italia all’Aquila per le audizioni di RestArt Hub 99. Vince la favorita: Ancona nominata Capitale italiana della Cultura per il 2028Il capoluogo marchigiano si aggiudica il titolo con il dossier Ancona. Questo adesso. Un progetto capace di connettere l’anima storica e architettonica della città con la dimensione ambientale che l ... artribune.com L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026: ecco perchéIl 17 gennaio 2026 L’Aquila aprirà ufficialmente il suo anno da Capitale italiana della Cultura, ma già da mesi la città vibra di preparativi. Il motto scelto – Un territorio, mille capitali – ... donnamoderna.com Ancona è stata proclamata la Capitale italiana della Cultura 2028. La decisione è stata annunciata dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La cerimonia ufficiale di proclamazione si è tenuta alle 11 nella Sala Spadolini del Ministero di via del Collegio Ro - facebook.com facebook Ancona è stata proclamata la Capitale italiana della Cultura 2028. La decisione è stata annunciata dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La cerimonia ufficiale di proclamazione si è tenuta alle 11 nella Sala Spadolini del Ministero di via del Collegio Ro x.com