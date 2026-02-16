Intelligenza Artificiale in missione | il caso Claude e la cattura di Maduro

L’intelligenza artificiale Claude ha svolto un ruolo chiave nell’operazione militare statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, causando la sua detenzione negli Stati Uniti. Secondo fonti del Wall Street Journal e di Reuters, il sistema di intelligenza artificiale ha aiutato le forze dell’ordine a individuare e seguire il leader venezuelano, facilitando il blitz che ha portato all’arresto. Durante l’azione, gli agenti hanno utilizzato il modello AI per analizzare grandi quantità di dati e pianificare il intervento con maggiore precisione.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal e ripreso da Reuters, il modello di intelligenza artificiale Claude della società Anthropic sarebbe stato impiegato nell'operazione militare statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro e al suo trasferimento negli Stati Uniti per rispondere di accuse legate al narcotraffico. Reuters precisa di non avere verificato in modo indipendente i dettagli operativi La questione non è solo "se" sia successo, ma "che cosa significa" se è vero: perché qui l'Intelligenza Artificiale non è più un assistente d'ufficio o un motore di produttività, ma un pezzo della catena decisionale e informativa in un'azione ad alta sensibilità politica.