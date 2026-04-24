Gli Stati Uniti avevano puntato molto sulla conquista di un ruolo dominante nel settore energetico globale, considerando questa strategia fondamentale per la loro politica estera ed economica. Tuttavia, recenti sviluppi nel Golfo Persico mostrano come questa ambizione possa incontrare ostacoli concreti, in un’area cruciale per le risorse di petrolio e gas. La situazione attuale evidenzia le tensioni e le sfide che potrebbero influenzare gli equilibri di potere internazionali.

di Roberto Iannuzzi * Il concetto di “predominio energetico” è uno dei cardini della politica estera ed economica dell’amministrazione Trump. Esso si riferisce non soltanto alla capacità produttiva e di esportazione, ma alla possibilità di controllare infrastrutture e giacimenti, i flussi energetici mondiali e i loro punti nevralgici (i cosiddetti “chokepoint”, come i canali di Suez e Panama e gli stretti di Hormuz, Bab el-Mandeb, Malacca). Non siamo dunque di fronte a una mera politica energetica, ma a una vera e propria strategia geopolitica, come ha scritto Diana Furchtgott-Roth, una delle “menti” dell’amministrazione che hanno elaborato questa dottrina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il sogno del “predominio energetico” Usa rischia di naufragare nel Golfo Persico

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