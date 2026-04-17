Il mistero del super drone Usa da 240 milioni sparito nel Golfo Persico

Gli Stati Uniti hanno annunciato la scomparsa di un super drone dal valore di 240 milioni di dollari nel Golfo Persico. L’incidente si è verificato durante un’operazione di sorveglianza nella regione, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze specifiche della perdita. Le autorità militari stanno cercando di recuperare il veicolo e stanno indagando sull’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulla sicurezza e sulla presenza militare nella zona.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno perso un super drone da 240 milioni nel Golfo Persico. La marina americana, secondo un report diffuso nelle ultime ore come riferisce la Cnn, documenta l'incidente che ha coinvolto il velivolo MQ-4C Triton lo scorso 9 aprile in un'area imprecisata: i dettagli non vengono resi noti per motivi di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Drone Usa da 200 milioni di dollari sparito dai radar sul Golfo PersicoSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Drone USA: 15 ore di volo da Sigonella al Golfo PersicoUn drone americano MQ-4C Triton decolla dalla base di Sigonella, in Sicilia, per sorvolare il Golfo Persico e monitorare la costa iraniana vicino a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il mistero del super drone da 240 milioni, partito dall'Italia e sparito nel Golfo Persico; Drone Triton USA partito da Sigonella scompare sopra Hormuz: emette un codice Squawk 7400, poi perde quota in pochi minuti; Drone Usa da 200 milioni di dollari sparito dai radar sul Golfo Persico. Golfo Persico: teatro di guerra ricco di vestigia di antiche civiltà, oggi a rischioPierfrancesco Callieri, professore di Archeologia dell’Iran preislamico all’Università di Bologna (Campus di Ravenna), ci racconta come quest’area di tensioni e conflitti sia uno dei luoghi più ... ilgiornaledellarte.com Drone Triton USA partito da Sigonella scompare sopra Hormuz: codice Squawk 7400, poi perde quotaMistero nei cieli del Golfo Persico. Un drone Northrop Grumman MQ-4C Triton della Marina Usa (matricola 169804, nominativo VVPE804) è scomparso dai ... msn.com La misura protezionista in vigore dal 1° maggio aggrava il rischio di carenze provocato dalla guerra nel Golfo Persico. Pechino è il maggior esportatore del composto, indispensabile in alcune operazioni estrattive. La Russia ha invece sospeso l’export di elio, - facebook.com facebook L'Italia dipende molto dalle raffinerie del Golfo Persico e non può aumentare la sua produzione, ma per ora i problemi riguardano solo i prezzi x.com