Diplomazia in panne e navi americane nel Golfo Persico Tra Usa e Iran è già iniziata l’escalation

Il nome di Donald Trump compare nelle notizie di oggi perché, mentre afferma pubblicamente di voler negoziare con l’Iran, gli Stati Uniti dispiegano navi da guerra nel Golfo Persico, aumentando le tensioni nella regione. Nei porti della zona, le imbarcazioni americane si preparano a operare, alimentando le preoccupazioni di un possibile scontro. La presenza militare cresce mentre le parole di pace sembrano contraddire le azioni sul campo.

Da un lato Donald Trump continua a manifestare pubblicamente l’intenzione di trattare con l’Iran per evitare la guerra; dall’altro, però, gli Stati Uniti continuano a schierare navi in Medio Oriente che sembrano raccontare un’altra storia. Che la situazione sia in rapida evoluzione lo ha lasciato intendere il presidente americano che, come al solito, continua a usare la strategia del bastone e della carota nei confronti del regime iraniano di Ali Khamenei. Infatti, pur ripetendo di “volere la pace” e di aver trattenuto Benjamin Netanyahu dal compiere mosse avventate, il tycoon è tornato a minacciare un intervento militare: “Dobbiamo raggiungere un accordo con l’Iran, altrimenti sarà molto drammatico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

